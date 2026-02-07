Runjaic: “Non sarà semplice contro il Lecce, mi aspetto una gara con tanti duelli”

07/02/2026 | 15:15:27

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. Queste le sue parole:

“Abbiamo giocato lunedì iniziando bene la settimana battendo la Roma, abbiamo fornito una prestazione solida e costante. Non sarà semplice nemmeno contro il Lecce, ma in Serie A è sempre così. Per quanto ci riguarda vogliamo ottenere costanza, a Lecce vogliamo fare una bella partita ottenendo il massimo dei punti. Il Lecce non è semplice da affrontare, hanno perso tante gare ma fornendo sempre buone prestazioni. Non è mai semplice affrontarli, sono sotto pressione, mi aspetto una gara con tanti duelli, un Lecce aggressivo. Giocano bene palla al piede, per quanto ci concerne dobbiamo dare tutto, facendo bene in possesso palla. Perché i ragazzi continuano a parlare di salvezza? Se i giocatori fanno queste affermazioni, come me, non è per mancanza di ambizione, ma perché è il nostro obiettivo primario, avere una determinata stabilità. Salvarci, giocare in Serie A anche l’anno prossimo, è un grande successo per questo club giocare più di 30 anni di fila in Serie A. Magari non lo si può capire, magari ci si abitua molto bene, ma parliamo di un campionato difficile, in continua evoluzione, è ancora più difficile rispetto all’anno scorso”.

Foto: Instagram Udinese