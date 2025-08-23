Runjaic: “Miller è un giocatore di grande talento. Piotrowski? Ecco cosa deve capire”

23/08/2025 | 14:50:41

L’Udinese sfiderà lunedì l’Hellas Verona nel match valido per la prima giornata della nostra Serie A. Il tecnico dei bianconeri, Kosta Runjaic, ha presentato la gara della Dacia Arena in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle sue parole: “Miller è giovane ma ha già tante partite tra i grandi, ora vive una nuova avventura, ha cominciato bene, magari ci sarà una flessione nella sua crescita, ma deve pensare a lavorare. È un giocatore di grande talento, aumenta la qualità della squadra e ne sono molto contento, però poi ci sono anche i meccanismi della squadra e deve inserirsi. Ha capito rapidamente nei primi giorni cosa vogliamo da lui, siamo ottimisti che senza infortuni il suo inserimento sarà rapido, lunedì ci sarà. Piotrowski è un giocatore pronto, ha esperienza, ha giocato in competizioni europee. Poi ovviamente c’è differenza tra Serie A e campionato bulgaro. Dovrà lavorare ogni giorno per conquistarsi il posto, ha giocato nel Ludogorets che è una squadra dominante in Bulgaria, non penso abbia dovuto sempre dare il massimo e con tutto il rispetto la Serie A è un campionato diverso”. Una chiosa finale: “Kristensen? Abbiamo trovato una buona soluzione per sostituire Bijol come centrale a 3, ma può giocare anche a 4. Abbiamo testato in quella posizione anche Kabasele, Kristensen può fare il braccetto se serve. Vogliamo che ottenga una certa costanza in quel ruolo, l’anno scorso all’inizio abbiamo cambiato spesso la catena difensiva e vogliamo trovare quest’anno costanza. Anche Kristensen come Atta è giovane, è alla terza stagione in Serie A con la maglia dell’Udinese e ci aspettiamo che continui a fare passi avanti”.

