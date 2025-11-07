Runjaic: “La partita con l’Atalanta ci ha mostrato che possiamo imporci anche contro le grandi. Zaniolo? Giocare contro la Roma per lui sarà emozionante”

07/11/2025 | 17:43:50

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Roma. Queste le sue parole:

“La scorsa stagione ci ha portato grandi sfide, abbiamo avuto momenti più o meno complicati, ma l’avevamo cominciata bene la stagione. Stavolta invece siamo più costanti, alcune gare è vero le abbiamo perse, ma anche contro l’Atalanta la prestazione è stata solida. E’ importante vincere, dà più sicurezza a livello mentale. Nel primo tempo contro l’Atalanta abbiamo fatto molto bene, nella ripresa abbiamo sofferto di più riuscendo però a mantenere alta l’attenzione. La gara con l’Atalanta ci ha dimostrato che stiamo crescendo e possiamo imporci anche contro le grandi. Zaniolo? Sta migliorando e lavorando su se stesso, è già chiaro che è un giocatore molto importante, ci dà esperienza, qualità, ci dà energia, non si risparmia nei duelli. Fino ad ora ha lavorato molto bene, sta correndo, lavora bene in difesa, sarà importante per noi anche contro la Roma. In allenamento è sempre motivato, contro la Roma per lui sarà emozionante, ha cominciato lì la sua carriera in Serie A. Sarà concentrato al massimo sulla gara e darà tutto per l’Udinese, speriamo faccia una bella prestazione”.

Foto: Instagram Udinese