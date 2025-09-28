Runjaic: “Il VAR non lo capisco, ma le sconfitte vanno accettate. Troppi errori”

28/09/2025 | 15:33:40

L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo: “Quando si perdono le partite non bisognerebbe cercare scuse perché abbiamo fallito delle occasioni facili. Abbiamo avuto diverse occasioni a inizio con Zaniolo e Kristensen. Sappiamo le regole del VAR ma non le capiamo. Penso che siamo stati sfortunati, specialmente sul secondo episodio perché c’era un tocco netto su Solet. Non sono un esperto ma non posso cambiare niente. Abbiamo il VAR, il VAR è importante, ma io posso pensare solo alle cose che posso influenzare durante la gara. Poi non si può mai dire mai, se avessimo finito col 2-1 a fine primo, se avessimo segnato, come sarebbe andata a finire. Io ho visto l’Udinese differente nel secondo tempo. Abbiamo concesso dei gol facilmente. Il primo viene da una palla lunga su cui abbiamo difeso male e diventa difficile rimontare. Nella ripresa abbiamo concesso tante occasioni. Dobbiamo accettare questa sconfitta, sono confuso e arrabbiato anche con me stesso, dobbiamo voltare pagina ma sin qui abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio con diverse squadre”.

Foto: Instagram Udinese