Runjaic: “Gara difficile. Vogliamo fare una bella partita”

19/09/2025 | 12:34:34

In conferenza stampa, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha presentato il match in programma sabato alle 20:45 contro il Milan. Queste le sue parole:

“Bisogna dire che abbiamo giocato appena l’8% delle partite. Siamo chiaramente soddisfatti dei punti raccolti fino a qui, stiamo lavorando bene, ma la strada da fare è ancora tanta. Bisogna mantenere l’attenzione sempre alta nel corso della stagione: questa stagione avrà una storia diversa rispetto a quella dell’anno scorso. Abbiamo cominciato bene e ora, davanti al Milan e ai nostri tifosi, proveremo a fare una buona prestazione. Sta a noi continuare su questo trend; dobbiamo restare con i piedi per terra. Vogliamo più costanza rispetto all’anno scorso e, per riuscirci, dobbiamo pensare partita dopo partita, dando tutto ogni volta e pensando sempre a vincere. Arriva il Milan, una squadra nuova rispetto alla scorsa stagione, con un tecnico che ha portato grande esperienza. È una squadra stabile, che gioca in maniera disciplinata e che ha grandi giocatori. Adesso hanno acquistato anche Modric e Rabiot, che portano ulteriore esperienza. Sarà una gara difficile, ma non vedo l’ora di giocarla e di vedere come la squadra affronterà il Milan, una squadra che arriverà in alto in classifica. Noi non sappiamo dove arriveremo, ma domani vogliamo fare una bella partita.”

Foto: Instagram Udinese