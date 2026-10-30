Runjaic: “Davis e Zaniolo non sono al 100%, ma scenderemo in campo con la giusta carica. La Roma lotta per il campionato”

30/10/2026 | 18:23:54

Kosta Runjaic presenta la sfida della sua Udinese contro la Roma, in programma sabato alle 18:00.

Sulla Roma: “Si sta confermando su altissimi livelli, lottano per il campionato e hanno obiettivi a livello internazionale. Sono forti, è un avversario complicato e verranno qui senza cambiare il loro stile di gioco, dovremo affrontare i duelli con la giusta intensità. Le squadre di Gasperini giocano in profondità, sanno giocare uomo su uomo, sono una squadra completa e dalle grandi qualità”.

Su Zaniolo e Davis: “Non sono al 100% della forma. Possono con la loro qualità farci vincere le partite ed è positivo averli a disposizione”.

Sugli infortunati: “Solet, Bayo, Gueye, Alaba e Zanoli non ci saranno. Solet e Bayo hanno cominciato ad allenarsi, se tutto va bene cominceremo settimana prossima ad aumentare i carichi per avere almeno uno dei due per il Venezia. Bertola ci sarà, aveva finito le energie dopo una gara molto intensa”.

Foto: Sito Udinese