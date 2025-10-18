Runjaic: “Cremonese? Sono stati la sorpresa d’inizio campionato, servirà concentrazione se vogliamo fare punti”

18/10/2025 | 15:50:06

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa in vista del match in programma lunedì alle 20:45 contro la Cremonese. Queste le sue parole:

“Lunedì vogliamo giocare bene: l’obiettivo è fare punti. La Cremonese è una squadra molto compatta e si muove bene in campo; i loro giocatori hanno molta più esperienza dei nostri in questa categoria. Sanno essere pericolosi sui calci piazzati e sono stati la sorpresa di inizio campionato, visto che sono riusciti a battere anche il Milan. Servirà grande concentrazione se vogliamo fare punti: la mentalità farà la differenza, soprattutto nei duelli. Okoye? È sempre il nostro numero uno. Sono contento che sia di nuovo con noi: è pronto. Quando scenderà in campo sarà la sua prima gara, ma abbiamo piena fiducia nelle sue qualità”.

Foto: Instagram Udinese