Runjaic: “Cessioni? Daremo una possibilità a chi era già qui. Davis se sta bene è un ottimo attaccante”

14/08/2025 | 18:00:31

Il tecnico dell’Udinese Runjaic ha fatto il punto sui friulani nel corso di una intervista concessa a DAZN: “L’Udinese la viviamo come una squadra focalizzata sul lanciare i propri talenti e valorizzarli, sicuramente daremo un occhio su di loro e ci punteremo, mettendoli in campo quando sarà il caso: quando avranno il livello di cui avremo bisogno gli daremo un’opportunità. Penso che dentro il club ci siano le persone con la giusta qualità per sostituire chi è andato via: quando qualcuno va via c’è la chance di crescere per chi è dentro. Siamo focalizzati sulla crescita di alcuni giocatori, che dovranno migliorarsi rispetto alla scorsa stagione. Davis ha cominciato molto bene la prima stagione, adesso lo vedo molto meglio rispetto alla scorsa stagione. Siamo tutti concentrati per far si che trovi la miglior condizione fisica possibile per trovare continuità: siamo al lavoro per farlo rendere al meglio perché se trova la condizione avremo un ottimo attaccante”.

Foto: Instagram Udinese