Runjaic: “Bisogna essere in una buona giornata per battere la Juventus, ci aspetta una squadra difficile da affrontare”

28/10/2025 | 12:40:03

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runajic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Queste le sue parole:

“La vittoria contro il Lecce? Dobbiamo confermarci di gara in gara, avete visto come ho reagito al gol di Buksa, ero molto felice del gol in generale perché era una fase dove stavamo soffrendo. E’ un gol che ci ha dato la possibilità di battere il Lecce. Nell’ultima stagione abbiamo vissuto vari momenti, ora abbiamo 12 punti in 8 giornate e si può essere soddisfatti, poi si può non essere soddisfatti comunque perché si guarda al futuro e si vuole di più. L’equilibrio è fondamentale. La Juve? Si trova in questa situazione, noi abbiamo vissuto fasi senza grandi risultati e quando succede si va in difficoltà, è normale. La Juventus ha grande qualità. Hanno obiettivi diversi rispetto a noi e sanno come funziona il calcio. Bisogna essere in una buona giornata per battere la Juventus, noi dobbiamo attuare sul campo quel che abbiamo preparato sapendo cosa ci aspetta, ovvero una squadra difficile da affrontare”.

Foto: Instagram Udinese