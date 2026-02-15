Runjaic: “Abbiamo subito due gol evitabili. Ci è mancato qualcosa in avanti”

15/02/2026 | 15:21:10

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Il Sassuolo si è difeso bene, ha qualità in transizione. Stavamo controllando la gara come volevamo, nella trequarti offensiva potevamo essere più aggressivi e decisi, avremmo dovuto cercare il secondo gol con più convinzione e abbiamo difeso bene. Il Sassuolo è veloce e ha sfruttato la situazione per farci male, abbiamo subito un gol evitabile. Anche nella seconda occasione è stato troppo semplice segnare per il Sassuolo, dopo che siamo andati sotto è mancato qualcosa là davanti”.

Foto: Instagram Udinese