Runjaic: “Abbiamo fatto bene, ma potevamo fare più gol”

15/08/2026 | 22:10:01

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia.

Le sue parole: “Era la prima partita ufficiale, le condizioni non erano semplici, abbiamo affrontato un buon avversario. Nel primo tempo potevamo fare un gol in più, Zaniolo poteva segnare. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto qualche fantasma, sul 2-0 avremmo avuto un chiaro vantaggio. Abbiamo superato il primo turno di Coppa Italia e i ragazzi hanno messo minuti nelle gambe, ora c’è una settimana per lavorare in vista del Como. C’è da migliorare le prestazioni, faremo di tutto per riuscirci e per proporre qualcosa in più rispetto a stasera”.

Oggi a sorpresa Palma al posto di Kabasele: “Come sapete per due gare Kabasele non ci sarà e quindi ho voluto dare minuti ad altri, Palma ha fatto bene, ha dato qualità, poi non è detto che giocherò con gli stessi tre dietro anche contro il Como. Abbiamo fatto giocare due ragazzi giovani, Abankwah ha fatto una prestazione solida. Palma deve accumulare minuti di gioco per sentirsi meglio in questa posizione. Solet ha dato il suo contributo, facendo una gara straordinaria. Okoye ha fatto la sua prima partita e non ha subito reti. Il bilancio è buono, ma non vogliamo essere troppo euforici”.

Sembra già in palla Ekkelenkamp: “E’ un ragazzo tatticamente intelligente e che si spende molto per la squadra. Lo abbiamo gestito dopo il problema patito a fine anno scorso e ha lavorato per entrare in ritmo, ha già dimostrato che per noi può essere importante, ha già dimostrato di potersi attestare su ottimi livelli, è un ragazzo che ascolta sempre, che cerca di mettere in pratica ciò che gli dico. Non vedo l’ora di vedere come evolverà in stagione, ha mostrato progressi l’anno scorso e sono contento che ci sia”.

Davanti i cambi hanno fatto un po’ fatica: “Senza parlare dei singoli, abbiamo una squadra profonda, poi vedremo il mercato, ma abbiamo scelte, sapendo che comunque Davis è un giocatore eccezionale. Possiamo contare anche su altri ragazzi e vedremo cosa accadrà sul mercato, la gara di stasera ci ha dato già un feedback iniziale, per quanto riguarda il resto ne parleremo a livello interno, c’è ancora tempo da qui a fine mercato. Ci sarebbero un paio di attaccanti che potrebbero fare al caso nostro, ma non penso possano venire a Udine”.

Impressioni dal Padova: “Una buona squadra, con un buon centrocampo e due attaccanti mobili, abbiamo difeso bene chiudendo gli spazi. Un bel mix, hanno anche avuto una mezza occasione nel finale per pareggiare, hanno fatto una bella gara, anche se noi non abbiamo dato il meglio. Anche la temperatura ha svolto un ruolo sui ritmi della gara”.

Foto: sito Udinese