Rummenigge: “Neuer è come il vino rosso, matura ogni anno di più. E’ il miglior portiere di sempre”

Karl-Heinz Rummenigge, ceo del Bayern Monaco, in una breve intervista al sito della Bundesliga, ha parlato anche del suo portiere, Manuel Neuer: “Ha 34 anni ora, sta migliorando sempre di più. Manuel è come il vino rosso, che matura ogni anno. È il miglior portiere del mondo e credo sia anche il miglior portiere di sempre. Il Bayern ha sempre avuto buoni portieri e anche in Germania, come Sepp Meyer o Oliver Kahn, ma penso che Manuel Neuer abbia portato il ruolo del portiere a un nuovo livello. Maradona? Sono rimasto scioccato quando ho scoperto la notizia della sua morte, eravamo tutti molto tristi. L’ho conosciuto quando io ero all’Inter. La partita più importante tra di noi è stata la finale dei Mondiali dell’86.”

Foto: twitter uff Bayern