Rulli come Donnarumma: due rigori parati e Manchester City ai quarti di Coppa di Lega

29/10/2026 | 10:00:32

Il Manchester City supera il Brighton e vola ai quarti di finale della Coppa di Lega inglese, ma il protagonista della serata è Geronimo Rulli. Il portiere argentino, schierato al posto di Gianluigi Donnarumma, si prende la scena nella lotteria dei rigori dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari all’Etihad Stadium.Una partita combattuta, con il Brighton capace di passare in vantaggio al 30′ con Malick Yalcouyé e il City bravo a rispondere prima dell’intervallo con Mateo Kovacic. Nella ripresa Georginio Rutter riporta avanti gli ospiti, ma la squadra di Enzo Maresca trova il pareggio grazie a Vitor Reis, che devia in rete una punizione di Rayan Cherki.La qualificazione si decide dagli undici metri e Rulli diventa l’uomo copertina. Dopo l’errore di Kovacic, il portiere argentino neutralizza i tentativi di Yasin Ayari e Lewis Dunk, consentendo ai Citizens di vincere la serie per 4-3 e proseguire il cammino nella competizione.Per Rulli si tratta della seconda presenza con la maglia del Manchester City dal suo ritorno in estate. Una prestazione importante per il portiere classe 1992, chiamato a sfruttare le occasioni nelle coppe nazionali, mentre Donnarumma rimane il titolare nelle gerarchie della squadra inglese.La serata ha confermato anche la fiducia di Maresca nel proprio numero uno azzurro. Il tecnico, infatti, ha escluso che la prestazione di Rulli possa cambiare le gerarchie: Donnarumma resta il punto di riferimento, mentre l’argentino ha dimostrato di poter essere decisivo quando viene chiamato in causa.

foto: sito Manchester City