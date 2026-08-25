Rugani-Parma, totali conferme sul gradimento. La tempistica

25/08/2026 | 23:30:22

Una premessa: la Juventus non spinge Daniele Rugani verso la cessione e il difensore toscano non ha chiesto di andar via. Questo per chiarire che il rapporto è di reciproca fiducia e complicità. Ma siccome ci potrebbe essere la possibilità di andare a giocare con maggiore continuità, l’opzione Parma (svelata nella serata di ieri) va seguita in questi ultimi giorni di trattative. E si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto. Il Parma sta valutando due o tre opzioni per la difesa e Rugani ha un posto in evidenza.

Foto: Instagram Rugani