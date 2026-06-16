Rüdiger: “Siamo uniti, combattiamo insieme e supereremo tutto. Ora più che mai”

16/06/2026 | 12:10:03

Rüdiger si affida al suo profilo Instagram per esprime tutta la gioia per il rinnovo con i Blancos: “Non ho ancora finito qui. Rinnovare il mio percorso con il Real Madrid è un momento di orgoglio, ma più di tutto, è un impegno per cambiare le cose insieme con i miei compagni di squadra. Stiamo passando attraverso una fase impegnativa. Le difficoltà ci hanno messo alla prova, ma è esattamente dove voglio essere. Alcune persone potrebbero avermi rifiutato dopo i miei infortuni, ma questo mi ha motivato ancora di più. Quindi, grazie per questo. Chiunque mi conosca sa che amo le sfide, prospero su di esse. Anche se le cose non sono state semplici la scorsa stagione, la mia fede rimane assoluta: Siamo uniti, combattiamo insieme e supereremo questo insieme. Ora più che mai. ¡Hala Madrid!”.

Foto: Instagram Rüdiger