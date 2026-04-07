Rudiger: “Abbiamo fatto due regali al Bayern, il loro miglior giocatore è stato Neuer”

07/04/2026 | 23:47:53

Le parole di Rudiger dopo Real Madrid-Bayern Monaco: “Abbiamo subito un gol diretto nel secondo tempo… Entrambi i gol sono stati regali. Dobbiamo fare meglio. Siamo ancora in partita, con il gol di Mbappé abbiamo avuto occasioni per segnare di più, ma va così. Ne stiamo parlando tra di noi, di non perdere il possesso palla in questo modo; a questo livello è troppo pericoloso. Il miglior giocatore del Bayern stasera è stato Neuer. Siamo fiduciosi per la partita di ritorno” le parole riportate da Footmercato.

Foto: insta rudiger

