Ruben Dias: “Sono sempre stato disposto a sacrificarmi più di chiunque altro”

12/02/2026 | 18:47:26

Il difensore del Manchester City, Ruben Dias, ha rilasciato un’intervista a Canal 11. Queste le sue parole:

“Allenarsi con Erling? È pericoloso… Quando facciamo sul serio, di solito volano scintille. Lo descrivo come uno di quegli attaccanti che deve sempre passare da 100 a 0… L’uno per cento di probabilità gli basta per segnare un gol. La mia mentalità? Sono diverso perché sono sempre stato disposto a sacrificarmi più di chiunque altro. Se non hai la mentalità giusta non vale nemmeno la pena venire qui, perché questo ambiente ti mette a nudo. Non voglio altro ricordo di me stesso se non quello dell’alto rendimento, del livello più alto che esista”.

Foto: Instagram Dias