Ufficiale: Ruben Dias ha rinnovato con il Manchester City

22/08/2025 | 11:50:03

Il Manchester City ha reso noto un importante rinnovo contrattuale, quello di Ruben Dias che si lega al club di Manchester fino al giugno del 2029. Di seguito, il comunicato del club inglese: “Ruben Dias ha firmato un nuovo contratto quadriennale che lo legherà al Manchester City fino all’estate del 2029. Il difensore è stato una parte fondamentale dei nostri recenti successi, e questo nuovo accordo lo terrà al Club per altre quattro stagioni. Dias è arrivato al City nel settembre 2020 dal suo club d’infanzia, il Benfica, e da allora è diventato una colonna del centro della nostra difesa. Ha collezionato più di 200 presenze con la maglia del City e conquistato nove trofei nelle sue cinque stagioni all’Etihad Stadium, tra cui quattro Premier League e una Champions League, raccogliendo nel frattempo numerosi riconoscimenti individuali. Tutto il Manchester City desidera congratularsi con Rúben per il nuovo contratto e augurargli ancora tanti successi durante la sua permanenza qui”.

Foto: sito Manchester City