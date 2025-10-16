Rrahmani: “Ho recuperato dall’ infortunio. Rientro? Non so ancora in quale partita, non vogliamo correre rischi”

16/10/2025 | 17:50:43

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato a Cronache di Napoli sul.momento e sul recupero dall’ infortunio: “Ormai Napoli è casa mia, per 11 mesi l’anno sto qui”.

Impossibile non partire però dalle sue condizioni fisiche: “Sto meglio, lavoro per rientrare prima possibile. Non sappiamo ancora in quale partita, non dobbiamo rischiare nulla perché sono fermo da tanto tempo. Se mi sento un leader? Sì. Vuoi o non vuoi sono qui da tanti anni, siamo pochi con questa ‘anzianità di servizio’. Ognuno poi ha la responsabilità di essere leader a modo suo, chi in modo più rumoroso e chi in silenzio”.

Al difensore kosovaro viene chiesto se quello di quest’anno è il Napoli più forte in cui abbia giocato: “Non so e non è una risposta politica, negli ultimi anni abbiamo avuto giocatori veramente forti”.

Su Kevin De Bruyne: “Un bravo ragazzo, intelligente, ha subito saputo entrare in sintonia col resto della squadra, anche grazie al nostro spogliatoio. Qui c’è un gruppo aperto, che accoglie bene chi arriva. E Kevin è un giocatore fondamentale per noi, standoci vicino possiamo portare in alto il Napoli”.

In questo Napoli c’è tanta concorrenza interna e Rrahmani conclude così la sua intervista: “Normale nelle grandi squadra, ma ci supportiamo tutti a vicenda”.

Foto: X Napoli