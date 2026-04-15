Rowe: “All’andata siamo stati sfortunati, ma il calcio è questo. Proveremo a sfruttare le nostre chance”

15/04/2026 | 21:36:14

Jonathan Rowe, attaccante del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Aston Villa.

Queste le sue parole: “Sappiamo che dovremo dare il nostro meglio per ottenere quello che vogliamo ottenere. Siamo stati sfortunati nella gara di andata, avremmo meritato di chiudere il primo tempo in vantaggio di due gol. Ma questo è il calcio, siamo stati puniti e dobbiamo sfruttare questa seconda occasione”.

Che giocatore toglieresti all’Aston Villa? “Ne conosco diversi… Non so chi giocherà titolare, quindi non so scegliere: è una squadra forte a prescindere da chi gioca. Daremo tutto, ma lo faranno anche loro: vediamo cosa succederà”.

Foto: sito Bologna