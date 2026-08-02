Rovella: “Dobbiamo prendere confidenza con il modulo di Gattuso. Voglio lasciarmi alle spalle la scorsa stagione”

02/08/2026 | 23:25:25

Rovella è intervenuto ai canali ufficiali della Lazio: “Sicuramente fa sempre bene vincere, crea mentalità anche se sono amichevoli. Abbiamo la Coppa Italia tra poche settimane, dobbiamo iniziare la stagione nel migliore dei modi perché ci dà fiducia e stimoli. Dobbiamo prendere ancora confidenza col modulo, diverso rispetto a quello dello scorso anno. Siamo felici di aver fatto una buona partita davanti ai nostri tifosi, è sempre motivo d’orgoglio giocare davanti a loro. Il mister è fantastico, ha energia e grinta pazzesca. Ci sta trasmettendo tutto, questi principi di gioco esaltano le nostre caratteristiche. I carichi sono molto alti ed è normale che siamo in difficoltò, ma alla lunga ne verremo fuori alla grande. Io voglio dimenticare lo scorso anno, un anno difficilissimo anche fuori dal campo. Voglio dimenticare tutto e ripartire da zero, col mister ci siamo sempre sentiti anche prima e mi ha aiutato tantissimo. Il gruppo è bellissimo, mi diverto quando arrivo al campo e questo è l’importante”.

Foto: Instagram Rovella