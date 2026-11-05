Rosenior: “Quello che mi è accaduto al Chelsea non ha niente a che fare con il calcio. Sui social si sono presi gioco di me”

05/11/2026 | 16:34:32

L’ex allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, è tornato a parlare dei difficili mesi vissuti sulla panchina dei Blues. Le parole a So Foot: “Non voglio entrare nei dettagli ora. Ne parlerò un giorno, quando sarà il momento giusto. Ma in un Paese dove la tolleranza è un valore importante, quello che è successo lì non ha nulla a che fare con il calcio. Si sono presi gioco delle istruzioni che ho dato a Garnacho su un pezzo di carta quando eravamo in dieci contro il PSG. I miei vestiti sono stati presi in giro da tutti, anche il mio modo di parlare. Non è uno scherzo, è andata così. Ovviamente non è una novità, ma la lezione più importante che ho imparato durante il mio periodo al Chelsea è che anche i social media sono in grado di costruire un’intera narrazione attorno a ciò che accade in un club”.

foto x chelsea