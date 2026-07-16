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Rooney sull’eliminazione dell’Inghilterra: “Le decisioni prese da Tuchel ci sono costate care”

16/07/2026 | 11:12:23

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L’ex leggenda del Manchester United Wayne Rooney ha commentato ai microfoni della BBC l’eliminazione dell’Inghilterra dai Mondiali per mano dell’Argentina. Queste le sue parole:
Dobbiamo essere onesti. Le decisioni prese da Thomas Tuchel sono costate care all’Inghilterra. Ci eravamo messi in un’ottima posizione e non sapevamo cosa fare. Ci siamo tirati indietro e li abbiamo lasciati attaccare. Ci hanno messo sotto pressione e alla fine abbiamo ceduto. Non appena hanno segnato il primo gol, era inevitabile che arrivasse anche il secondo. Quando hai l’iniziativa, devi mantenerla. Siamo andati in vantaggio per 1-0, poi ci siamo chiusi in difesa, abbiamo fatto dei cambi e siamo passati a giocare con cinque o sei difensori. Se permetti a Messi e all’Argentina di sopraffarti, ti cerchi dei guai”.
Foto: Instagram Rooney