Rooney sull’eliminazione dell’Inghilterra: “Le decisioni prese da Tuchel ci sono costate care”

16/07/2026 | 11:12:23

L’ex leggenda del Manchester United Wayne Rooney ha commentato ai microfoni della BBC l’eliminazione dell’Inghilterra dai Mondiali per mano dell’Argentina. Queste le sue parole:

“Dobbiamo essere onesti. Le decisioni prese da Thomas Tuchel sono costate care all’Inghilterra. Ci eravamo messi in un’ottima posizione e non sapevamo cosa fare. Ci siamo tirati indietro e li abbiamo lasciati attaccare. Ci hanno messo sotto pressione e alla fine abbiamo ceduto. Non appena hanno segnato il primo gol, era inevitabile che arrivasse anche il secondo. Quando hai l’iniziativa, devi mantenerla. Siamo andati in vantaggio per 1-0, poi ci siamo chiusi in difesa, abbiamo fatto dei cambi e siamo passati a giocare con cinque o sei difensori. Se permetti a Messi e all’Argentina di sopraffarti, ti cerchi dei guai”.

Foto: Instagram Rooney

