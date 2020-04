Rooney non ci sta: “Il taglio degli stipendi? Calciatori usati come capri espiatori”

Wayne Rooney, ex bandiera del Manchester United e attualmente in forza al Derby County, ha parlato in merito al taglio degli stipendi all’interno dell’intervista al Sunday Times: “Se il governo mi avesse avvicinato per aiutare finanziariamente gli infermieri o acquistare ventilatori, sarei stato orgoglioso di farlo, fintanto che sapevo dove stavano andando i soldi. Sono in una posizione in cui potrei rinunciare a qualcosa. Non tutti i calciatori sono nella mia stessa posizione. Eppure improvvisamente l’intera categoria professionale è stata costretta ad una domanda di riduzioni salariali del 30% su tutta la linea. Perché i calciatori sono improvvisamente i capri espiatori?”.

Foto: Derby County Twitter