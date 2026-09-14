Rooney contro il VAR: “Lo trovo orribile. Ha distrutto l’emozione del gioco, gli sbagli sono sbalorditivi”

14/09/2026 | 19:22:16

Rooney, leggenda del Manchester United, ha speso parole forti contro il VAR, dopo l’errore macroscopico nel derby di Manchester di ieri in occasione della rete di Haaland. Inizialmente, l’arbitro aveva annullato la rete per un chiaro fuorigioco di Enzo Fernandez, ma il VAR è intervenuto chiarendo come l’argentino non avesse toccato il pallone, convalidando il gol poi rivelatosi decisivo. In serata, però, l’organo arbitrale inglese ha fatto ammenda e, dopo aver revisionato meglio le immagini, ha constatato che il tocco di Fernandez c’è stato, chiedendo scusa pubblicamente al Manchester United. Come anticipato, ecco le parole al veleno di Rooney sul VAR: “Lo trovo orribile. Ha tolto tutta l’emozione al gioco. Non riconoscere che Enzo Fernandez sia in fuorigioco… chiunque abbia giocato a questo gioco e a qualsiasi livello lo capisce. Sbagliarsi così tanto è semplicemente sbalorditivo”.

Foto: Instagram Rooney