Ronaldo: “Sono il migliore di tutti i tempi, punto. Rispetto chi preferisce Messi, Maradona o Pelé, ma io sono il più completo”

12/10/2026 | 11:27:46

Cristiano Ronaldo, fresco del 980° gol, siglato con la maglia dell’Al Nassr, ha ribadito, ancora una volta, di essere il miglior giocatore della storia, come riferito ai microfoni di CNN Portugal: “Le persone non stanno apprezzando quello che sto facendo ora. Sono più preoccupate di quanti gol mi mancano per arrivare a 1.000. Non mi piace. Le cose devono succedere naturalmente. Che io segni 920, 925 o 930 gol. Sono il migliore di tutti i tempi, punto. Quando si tratta di segnare gol, i numeri parlano da soli. Non dirò che dovrò raggiungere 1.000 gol. Se ci arrivo, sarebbe fantastico. Se qualcuno preferisce Messi, Pelé o Maradona, è una questione di gusto personale. Io lo rispetto. Ma dire che Cristiano Ronaldo non è un giocatore completo è una bugia. Io sono il giocatore più completo.

Foto: Instagram Ronaldo