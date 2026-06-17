Ronaldo: “Il mondo accetti che Messi è il migliore della storia”

17/06/2026 | 19:46:25

Messi è il protagonista assoluto della notte del Mondiale. La stella argentina, con la tripletta all’Algeria, ha raggiunto Klose in vetta ai marcatori all-time dei Mondiali.

Superato Luis Nazario de Lima Ronaldo. L’ex Inter ha parlato così al Mundo Deportivo: “I record sono fatti per essere battuti e la persona che lo ha battuto non sorprende nessuno. Del resto, l’Argentina è campione in carica. Ogni volta che Messi scende in campo, tutto il resto diventa storico. E’ ora che il mondo smetta di nascondersi e accetti il ​​fatto che lui è il miglior giocatore di tutti i tempi. Continua a dare il massimo ogni stagione e ai Mondiali, eppure persistono ancora dubbi su di lui. È una notte indimenticabile che passerà alla storia”.

Foto: Instagram Ronaldo