Ronaldo ai titoli di coda con l’Al Nassr? L’ex portavoce del club: “Andrà via a gennaio”

16/09/2026 | 16:51:48

L’avventura di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr potrebbe essere giunta ai titoli di coda. La stella portoghese, 979 gol in carriera, a meno 21 dallo storico traguardo dei 1000, potrebbe lasciare il club arabo già a gennaio. A riportare la notizia è il giornalista saudita ed ex portavoce del club Saud Al-Sarami che, al podcast Al Arabiya Sports, ha detto: “Cristiano è diventato un giocatore al termine della sua carriera per l’Al Nassr e credo che lascerà durante la finestra di mercato invernale”.

Foto: X Al Nassr