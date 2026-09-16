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Ronaldo ai titoli di coda con l’Al Nassr? L’ex portavoce del club: “Andrà via a gennaio”

16/09/2026 | 16:51:48

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L’avventura di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr potrebbe essere giunta ai titoli di coda. La stella portoghese, 979 gol in carriera, a meno 21 dallo storico traguardo dei 1000, potrebbe lasciare il club arabo già a gennaio. A riportare la notizia è il giornalista saudita ed ex portavoce del club Saud Al-Sarami che, al podcast Al Arabiya Sports, ha detto: “Cristiano è diventato un giocatore al termine della sua carriera per l’Al Nassr e credo che lascerà durante la finestra di mercato invernale”.

Foto: X Al Nassr