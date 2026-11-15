Ronaldinho torna in campo dopo 11 anni: il fuoriclasse brasiliano pronto a incantare ancora

15/11/2026 | 12:25:35

Il calcio ritrova uno dei suoi interpreti più spettacolari. Oggi, domenica 15 novembre, Ronaldinho torna a giocare una partita ufficiale a distanza di undici anni dalla sua ultima apparizione. A 46 anni, il fuoriclasse brasiliano indosserà la maglia del Ravenna nel derby contro il Forlì, valido per il campionato di Serie C. Una giornata speciale per i tifosi e per tutti gli appassionati che hanno ammirato le sue giocate con Barcellona, Milan e Nazionale brasiliana. La partita è in programma alle 17:30 allo stadio Bruno Benelli e l’attesa è altissima. Ronaldinho è pronto a vivere questa nuova esperienza con il club giallorosso, dopo aver svolto soltanto pochi allenamenti con i compagni. Il programma prevede il suo ingresso nella ripresa, con l’intenzione di concedergli l’intero secondo tempo. A confermare la scelta è stato l’allenatore Andrea Mandorlini, che ha spiegato: “Ronaldinho? Gioca titolare, il ruolo? Là davanti, sarà libero di trovarsi la posizione, come è giusto che sia per i campioni di questa portata”. Nessun vincolo tattico particolare, dunque, per un giocatore che ha fatto della fantasia e dell’imprevedibilità i propri marchi di fabbrica. L’ultima partita ufficiale di Ronaldinho risale al 2015, quando vestiva la maglia del Fluminense. Adesso il brasiliano si prepara a una nuova sfida, in una cornice che si annuncia speciale anche per la presenza di numerosi ospiti e tifosi arrivati per assistere al suo ritorno.

foto: sito Ravenna