Ronaldinho è atterrato in Italia: domenica il debutto contro il Forlì

13/11/2026 | 15:11:38

Il grande ritorno di Ronaldinho è realtà. Il fuoriclasse brasiliano è sbarcato a Ravenna, dove nel pomeriggio sosterrà una seduta d’allenamento personalizzata, mentre domani alla, vigilia del match, si unirà ai compagni nella seduta di allenamento collettiva. Domenica il debutto nella sfida tra il suo Ravenna e il Forlì, con il tecnico Andrea Mandorlini che ha svelato a Sky Sport: “Lo schiereremo nel secondo tempo, lo metteremo lì davanti e vedremo cosa succederà”.

Foto: sito Ravenna