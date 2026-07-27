Romero: contatti diretti Inter-Tottenham! C’è fiducia

27/07/2026 | 17:45:25

Cuti Romero e l’Inter: ci sono importanti aggiornamenti. Nelle ultime ore contatti diretti tra il club nerazzurro e il Tottenham, secondo quanto riportato in esclusiva da Gianluigi Longari che dallo scorso primo luglio sta seguendo la trattativa. C’è fiducia per arrivare alla totale quadratura sulle cifre e sulle modalità del trasferimento. Romero ha aperto all’Inter, ora bisogna sistemare l’accordo su durata contrattuale, ingaggio e bonus.

Foto: Instagram Romero