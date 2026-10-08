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Romario: “Ronaldo ha sbagliato a non mandare a quel paese Jesus. Al suo posto avrei sbattuto la porta e me ne sarei andato”

08/10/2026 | 16:03:13

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La leggenda brasiliana Romario, campione del mondo nel 1994 con la Seleçao, ha espresso la propria opinione in merito allo scontro tra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Le parole dell’ex Barcellona a Charla Podcast: “Cristiano mi sembra una persona molto obiettiva. Mi piace Jorge Jesus. Avevo un rapporto con lui quando allenava il Flamengo. L’ho incontrato cinque o sei volte ed è sempre stato una grande persona. Secondo Cristiano, l’allenatore non ha mantenuto la parola. E quando qualcuno non mantiene la parola che ti dà, agisce in malafede. Se quello che ha detto Ronaldo è successo, allora ha ragione. Avevano concordato alcune cose da dire in conferenza stampa, e lui (Jorge Jesus, ndr) non ha detto assolutamente nulla. In quelle circostanze, si sentiva una persona screditata, come qualcuno che non aveva più alcuna rilevanza, ed è per questo che se n’è andato. Avrei fatto esattamente la stessa cosa. Prima di tutto, avrei sbattuto la porta e me ne sarei andato. Il suo errore è stato di non andarsene e non mandare a quel paese l’allenatore”.

Foto: Globo