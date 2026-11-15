Romario attacca Ancelotti: “È abbastanza, fai le valigie e vattene”

15/11/2026 | 09:50:40

La sconfitta contro il Giappone scatena la rabbia di Romario. L’ex attaccante brasiliano non ha risparmiato Carlo Ancelotti dopo il 3-2 subito dalla Seleção nell’amichevole disputata a Singapore. Attraverso un duro messaggio pubblicato sui social, il campione del mondo del 1994 ha chiesto apertamente l’allontanamento del tecnico italiano, mettendo in discussione il suo lavoro alla guida della Nazionale. “Ancelotti, adesso basta! Fai le valigie e vattene!”, è stato il messaggio diretto dell’ex calciatore, che ha riconosciuto il valore della carriera dell’allenatore, senza però risparmiare critiche alla sua esperienza con il Brasile. “Nessuno mette in discussione la tua storia. Sei uno dei più grandi allenatori che il calcio mondiale abbia mai visto, ma questo è successo nei club. Con la Nazionale brasiliana, finora, non hai dimostrato il tuo valore. Non ne possiamo più”. Romario ha poi invitato Ancelotti a tornare ad allenare nei club: “Torna nei club, dove ti sei fatto un nome, perché la Nazionale brasiliana non può continuare a correre questo rischio”. L’ex attaccante ha rivolto un messaggio anche al presidente della federazione brasiliana, Samir Xaud, chiedendogli di prendere una decisione coraggiosa. “È arrivato il momento di dimostrare di avere il coraggio di prendere una decisione”, ha scritto Romario, aggiungendo un ulteriore passaggio molto duro: “Abbiamo già fatto troppe figuracce e non possiamo rischiare di buttare via un altro Mondiale”.

foto: x Brasile