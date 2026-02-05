TOP NEWS
Roma, ufficializzata la lista UEFA: dentro Malen, Vaz e Zaragoza, fuori Angelino, Venturino e Dovbyk

05/02/2026 | 21:08:13

La Roma ha ufficializzato la lista dei calciatori per la fase a eliminazione dell’Europa League. Ecco la lista completa:

CELIK Mehmet Zeki

CRISTANTE Bryan

DYBALA Paulo Exequiel

EL AYNAOUI Neil Yoni

EL SHAARAWY Stephan

FERGUSON Evan

GHILARDI Daniele

GOLLINI Pierluigi

HERMOSO CANSECO Mario

KONE Emmanuel

MALEN Donyell

MANCINI Gianluca

NDICKA Obite Evan

PELLEGRINI Lorenzo

RENSCH Devyne Fabian

SOULÉ  Matias

SVILAR Mile

TSIMIKAS Kostantinos

VAZ Robinio

VINICIUS FRANCA LIMA Wesley

ZARAGOZA Bryan

ZIOLKOWSKI Jan

*Niccolò Pisilli è inserito nella Lista B
foto x roma