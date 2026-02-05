Roma, ufficializzata la lista UEFA: dentro Malen, Vaz e Zaragoza, fuori Angelino, Venturino e Dovbyk
05/02/2026 | 21:08:13
La Roma ha ufficializzato la lista dei calciatori per la fase a eliminazione dell’Europa League. Ecco la lista completa:
CELIK Mehmet Zeki
CRISTANTE Bryan
DYBALA Paulo Exequiel
EL AYNAOUI Neil Yoni
EL SHAARAWY Stephan
FERGUSON Evan
GHILARDI Daniele
GOLLINI Pierluigi
HERMOSO CANSECO Mario
KONE Emmanuel
MALEN Donyell
MANCINI Gianluca
NDICKA Obite Evan
PELLEGRINI Lorenzo
RENSCH Devyne Fabian
SOULÉ Matias
SVILAR Mile
TSIMIKAS Kostantinos
VAZ Robinio
VINICIUS FRANCA LIMA Wesley
ZARAGOZA Bryan
ZIOLKOWSKI Jan
*Niccolò Pisilli è inserito nella Lista B
foto x roma