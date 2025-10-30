Roma, trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso alla caviglia destra per Ferguson

Problema in casa Roma. Evan Ferguson è stato costretto a lasciare il campo contro il Parma dopo pochi minuti per un problema alla caviglia destra. Gli esami a cui si è sottoposto in giornata hanno evidenziato un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso. I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni, ma i precedenti non fanno ben sperare: l’attaccante ha accusato lo stesso problema a gennaio di quest’anno e in quell’occasione era stato costretto a restare ai box circa un mese.

Foto: sito Roma