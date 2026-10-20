Roma-Slovan Bratislava, le formazioni ufficiali
20/10/2026 | 19:52:15
La Roma di Gian Piero Gasperini ospita gli slovacchi dello Slovan Bratislava. Dopo 1 punto in due partite, per i giallorossi c’è solo un risultato consentito: la vittoria. Calcio d’inizio alle 21:00.
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Molina, Pisilli, de Roon, Wesley; Mora, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Takác; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorný, Ibrahim, Gajdos; Barseghyan, Marcelli, Suleiman Camara. Allenatore: Yaya Touré.
Foto: Instagram Roma