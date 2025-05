Roma, si ferma Dovbyk: guaio muscolare per l’attaccante

17/05/2025 | 10:02:46

Allarme Dovbyk in casa Roma, i giallorossi di Ranieri domani sera potrebbero sfidare il Milan senza il centravanti. Il giocatore ex Girona ha accusato un fastidio muscolare nelle ultime ore e la sua presenza in vista del match contro il Milan, valido per la 37esima giornata di campionato e in programma domenica alle 20:45, adesso è in forte dubbio. Questa mattina l’ucraino svolgerà gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, a quel punto Ranieri deciderà se impiegarlo o meno contro i rossoneri.

Foto: Instagram Roma