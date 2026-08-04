Roma, poker al Newport County: subito in gol Castro e Koulierakis
04/08/2026 | 22:02:59
La Roma vince 4-1 in amichevole contro il Newport County. Hermoso apre le marcature al 37′ dopo una bella azione corale. Raddoppio Roma al 54′. Sul dischetto si presenta Castro che spiazza MacDonald. Cinque minuti più tardi, dagli sviluppi di calcio d’angolo, Koulierakis trova la prima gioia con la maglia della Roma di testa. Minuto 81, Soulé scambia con Hermoso e poi calcia di sinistro a giro dal limite imbucando MacDonald. Cameron segna il gol della bandiera.
foto x roma