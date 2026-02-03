Roma, operazione al naso per Mancini: giocherà con una maschera protettiva

Gianluca Mancini, in seguito alla frattura delle ossa nasali riportata nel corso della partita di lunedì contro l‘Udinese, è stato sottoposto nella giornata odierna a intervento chirurgico di riduzione della frattura. Il giocatore verrà dimesso nelle prossime ore e potrà riprendere l’attività agonistica indossando una mascherina protettiva. Il calciatore sarà dunque a disposizione della Roma a partire da giovedì, visto il giorno di riposo concesso domani da Gasperini. Non è in dubbio la sua presenza con il Cagliari, in programma lunedì 9 febbraio. Lo riporta l’AS Roma.

Foto: sito Roma