Roma, Ndicka non andrà in Nazionale. Problema alla caviglia per il difensore

10/11/2025 | 16:45:55

Evan Ndicka non risponderà alla convocazione della Costa d’Avorio a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nel finale della partita contro l’Udinese. Per questo il difensore giallorosso rimarrà a Trigoria, dove sarà sottoposto a nuovi accertamenti medici nelle prossime ore. Solo dopo i controlli si capiranno le sue condizioni e quali saranno gli effettivi tempi di recupero.

Foto: sito Roma