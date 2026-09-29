Roma: Molina e Dybala non parteciperanno all’addio di Messi. Il comunicato
29/09/2026 | 21:03:20
Nahuel Molina e Paulo Dybala, protagonisti della rosa campione del mondo in Qatar nel 2022, non potranno partecipare all’evento organizzato dall’AFA, la Federazione calcistica argentina, in occasione dell’addio alla Nazionale Albiceleste di Lionel Messi.
La spiegazione della Roma: “AS Roma comunica che Paulo Dybala e Nahuel Molina non parteciperanno all’evento organizzato in Argentina per la partita tra Argentina e Benin del 6 ottobre.
La Società riconosce il valore dell’appuntamento per i due calciatori, legati a Lionel Messi e protagonisti con lui della vittoria al Mondiale 2022.
La scelta del Club risponde a motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali.
L’AS Roma esprime il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale”.
Foto: Instagram Dybala