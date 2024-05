Roma-Milan: finisce 5-2 per i giallorossi l’amichevole in Australia

Dopo i due successi nei quarti di Europa League la Roma batte nuovamente il Milan, questa volta nell’ amichevole disputata a Perth in Australia. I giallorossi hanno avuto la meglio sui rossoneri vincendo per 5-2 il match. Nel Milan erano assenti Maignan, Bennacer, Pulisic, Leao e Chukwueze, mentre De Rossi non aveva convocato i nazionali. Le rose erano quindi ampiamente rimaneggiate ed a vincere sono stati i giallorossi grazie alle reti di Dybala, Abraham, Angelino, Azmoun e Baldanzi, di Theo Hernandez e Okafor le reti per il Milan di Daniele Bonera.

Foto: instagram Roma