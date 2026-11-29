Roma macchina da gol: 4 al Monza con Malen, Soulé (doppietta con una perla) e Castro

29/11/2026 | 19:55:59

Tutto semplice per la Roma che liquida la pratica Monza già nel primo tempo grazie alla solita rete di Malen e alla doppietta di Soulé, prima del poker finale rifilato da Castro. I giallorossi inanellano la quinta vittoria consecutiva in campionato e si portano a -2 dalla Lazio. I brianzoli, invece, rimangono al 15esimo posto in campionato a 10 punti. La squadra di Gasperini gioca sul velluto e la sblocca alla prima grande occasione con il suo bomber, poi uscito all’intervallo dopo un fallo subìto da Goglichidze sulla caviglia. Malen si fa spazio da posizione defilata all’interno dell’area di rigore e, con un colpo da biliardo, la imbuca dove Thiam non può arrivare. Sempre l’olandese, galvanizzato dalla rete, serve Soulé che, a tu per tu con l’estremo difensore dei brianzoli, lo fulmina con un tiro piazzato. Al 36esimo minuto, però, l’argentino si supera. Prende palla sulla trequarti, se la sposta sul mancino e lascia partire un perfetto tiro a giro che si infila nell’angolino alto, toglie le ragnatele e non lascia scampo a Thiam. La Roma, forte del triplo vantaggio, nella ripresa gestisce la gara, dando minutaggio a chi ha giocato meno, come Ghilardi e Koulierakis, risparmiando Wesley e Hermoso. Castro, subentrato all’intervallo a Malen, sfiora in due occasioni la rete per la gloria personale, salvo poi trovarla al 91esimo con un gol in spaccata su assist di Ghilardi.

Foto: Instagram Roma