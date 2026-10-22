Roma, lesione muscolo tendinea per Pellegrini. Il comunicato e i tempi di recupero

22/10/2026 | 17:26:23

Brutto stop in casa Roma: Lorenzo Pellegrini, uscito alla fine del primo tempo contro lo Slovan Bratislava, ha riportato una lesione muscolo tendinea. I tempi di recupero dovrebbero oscillare tra il mese e mezzo e i due mesi di stop. Il comunicato: “Gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo – tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra”.

Foto: Instagram Roma