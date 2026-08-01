Roma, ko in amichevole: il Cardiff cala il poker, inutile il gol di Dybala
01/08/2026 | 17:56:17
La Roma perde contro il Cardiff City subendo un clamoroso poker e trovando solamente una rete. La partita si mette subito in salita per i giallorossi: al 3′ il Cardiff passa in vantaggio con il gol di Ashford, mentre il raddoppio dei padroni di casa arriva al 30′ con Salech. Al 34′ Wesley subisce un fallo in area di rigore da parte di Ng: dal dischetto si presenta Dybala, che però non riesce a trasformare il rigore. Pochi minuti più tardi, al 39′, Ashford firma la propria doppietta personale portando il Cardiff avanti di tre reti.
Al 58′ la Roma riesce ad accorciare le distanze con il gol di Dybala, ma le speranze dei giallorossi vengono spente poco dopo: al 64′ Tanner trova la rete che chiude definitivamente la partita sul 4-1 per i padroni di casa.
Foto: X Roma