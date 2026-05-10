Roma infinita a Parma: da 1-2 a 3-2 (Rensch al 94’, rigore di Malen al 101’). Milan agganciato

10/05/2026 | 20:03:11

Partita pazza a Parma, la Roma vince 3-2 al 101′ e aggancia il Milan. Al 9′ passa la Roma sempre con il solito Malen, ma la rete è annullata per fuorigioco dell’olandese. Al 22′ però tutto regolare. Si sblocca la gara al Tardini: la Roma riconquista palla con Kone che serve Dybala, l’argentino infila per Malen che davanti a Suzuki non esita. Nella ripresa però i giallorossi crollano e prendono il gol del pareggio con Strefezza al 47′. Al minuto 87 Estevez pesca in area Keita che controlla di petto e poi trova l’angolino tra le gambe di Ndicka. Al 94′ Rensch trova il 2-2. Al 101′ viene assegnato un calcio di rigore alla Roma per fallo su Rensch, dopo un’iniziale assegnazione di fallo in attacco. Britschgi espulso per doppia ammonizione. Al 101′ Malen trasforma dal dischetto e regala la vittoria a Gasperini.

foto x roma