Roma, i convocati per la sfida di Champions League di questa sera: la lista di Gasperini
20/10/2026 | 14:31:38
La Roma ha annunciato le convocazioni per la sfida di questa sera in Champions League contro lo Slovian Bratislava, a sorpresa per Gasperini tra i convocati c’è Cristiante.
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini;Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi; Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora; Attacanti: Castro, Malen, Soulè
Foto: x Roma