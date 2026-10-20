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Roma, i convocati per la sfida di Champions League di questa sera: la lista di Gasperini

20/10/2026 | 14:31:38

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La Roma ha annunciato le convocazioni per la sfida di questa sera in Champions League contro lo Slovian Bratislava, a sorpresa per Gasperini tra i convocati c’è Cristiante.

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini;Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi; Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora; Attacanti: Castro, Malen, Soulè

Foto: x Roma

 

 

 