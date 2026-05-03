Roma-Fiorentina, le probabili formazioni

03/05/2026 | 22:08:13

Alle 20,45 domani la Roma ospita la Fiorentina per approfittare in zona Champions dei passi falsi di Juve-Milan e Como.

In casa giallorossa, Gasperini non potrà contare sullo squalificato El Aynaoui. Koné e Dybala dovrebbero partire dall’inizio. Qualora l’argentino dovesse iniziare in panchina, ci sarebbe Pisilli al suo posto.

Per la Fiorentina, dubbio Gosens, che potrebbe giocare al posto di Comuzzo con Ranieri che scalerebbe al centro della difesa. In attacco più Gudmundsson che Piccoli, ancora out Kean.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli.

Foto: X Roma