Roma-Atalanta, le probabili formazioni

17/04/2026 | 22:07:54

Il posticipo del sabato sera è la gara tra Roma e Atalanta. Una sfida importante in chiave Champions League.

In casa Roma, in difesa c’è il recupero di Mancini, ma davanti è in forte dubbio Pisilli vittima di una distrazione alla caviglia senza però lesioni. Con Soulé quindi c’è l’ipotesi El Shaarawy alle spalle di Malen.

In casa Atalanta, Palladino deve fare a meno di Hien. In infermeria c’è anche Sulemana. In difesa, come terzo a sinistra, c’è Kolasinac in pole: dovesse riposare il bosniaco, pronto Ahanor. Scalvini e Djimsiti a completare la linea a tre dietro. Davanti dovrebbe giocare Raspadori, al fianco di De Ketelaere e dietro Scamacca

Queste le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gian Piero Gasperini

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

Foto: aito Roma