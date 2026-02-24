Roma, 4-0 in amichevole al Montespaccato. Torna in gruppo El Shaarawy

24/02/2026 | 18:16:01

A Trigoria, la Roma ha disputato un test amichevole contro il Montespaccato, terminato con una netta vittoria per 4-0. I marcatori sono stati Venturino, Tsimikas, El Aynaoui e Arduini, confermando una prestazione positiva da parte dei giallorossi. L’allenamento ha seguito il normale programma, con alcuni giocatori impegnati in lavori differenziati. Buone notizie per quanto riguarda Stephan El Shaarawy, che si è allenato parzialmente in gruppo, con un recupero che continua in vista di un eventuale ritorno in campo.

Foto: Instagram Roma